CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu

29.08.2022 11:34
CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu

CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında Ankara Adliyesi'ne giderek organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU, "DEVLETİN NEFES BORULARINA YAPIŞMIŞ MİKROPLARI TEMİZLEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Peker'in iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

HEYET, ANKARA ADLİYESİ'NE GİTTİ

Bu sabah Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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