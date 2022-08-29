Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.
Peker'in iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
Bu sabah Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Son Dakika › Politika › CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu - Son Dakika