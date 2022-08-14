Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki

14.08.2022 11:06

Siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "diktatör" sözlerini sarf etmesi tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı "diktatör" diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. CHP yönetiminin bu söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve siyasi yasaklı olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına seslenip değerlendirmelerde bulundu. Kaftancıoğlu'nun bu konuşmada sarf ettiği "Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri haline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleri ise tepki çekti.

"ÖRGÜTLÜ NEFRET SİYASETİNİN İSTANBUL TEMSİLCİSİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı "diktatör" diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur.

AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen Canan Kaftancıoğlu'na sert yanıt: Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcisi

"SEÇİM DIŞINDA NEYİ KASTETTİKLERİ ASIL NİYETLERİDİR"

Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de "Erken seçimle veya başka bir şekilde" iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir. Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.

"DEMOKRATİK SİYASETİN NAMUSUNA KASTETMEKTİR"

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına "diktatör" demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir. Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir. Yassıada Zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez!

"CHP YÖNETİMİ BU SÖZ HAKKINDA NET BİR TAVIR ALMALIDIR"

Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuştu Açıklaması

Canan Kaftancıoğlu, Ömer Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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