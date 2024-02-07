CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odasını ziyaret etti.
Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Tugay, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi halinde ortak projelere imza atacaklarına inandığını belirtti.
Ziyarette, halk sağlığı başta olmak üzere gelecek vizyonuna dönük temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Tugay, şunları kaydetti:
"İzmir'de tıp alanında neler yapılması gerektiğini odamızla birlikte çalışacağız. İzmir'in genel sağlık profilini çıkaracağız. Bununla ilgili sistem kuracağız. Türkiye'de annelerin sadece yüzde 15'i bebeklerini ilk 6 ayda sadece anne sütü ile besliyor. Oysa tüm annelerin emzirmesi gerekiyor. Yeni doğum yapmış kadınların hayatlarını kolaylaştırmak adına yapılması gereken bir sürü şey var. Yüzde 17-18 oranında diyabet, yine aynı oranda hipertansiyon hastası var. Topladığınızda ortalama yüzde 35, yani her 3 kişiden birisi ya diyabet ya hipertansiyon hastası. Biz niye kanser oluyoruz, niye kalp krizi geçiriyoruz, bu sorunların sebeplerini bulup mücadele edelim. Bu şehirde insanlar daha az kanser olsun."
Tugay, katılımcı yönetim anlayışını temel alacaklarını da belirterek İzmir Planlama Ajansı çatısı altında yapmak istediği çalışmalardan da bahsetti.
İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak da temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere pek çok alanda belediye oda iş birliğinin yapılabileceğini bildirdi.
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