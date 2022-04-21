CHP'li Ağbaba'dan çocuk işçiliğiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, devletin resmi verilerine göre, Türkiye'de yarım milyondan fazla çocuğun çalışmak zorunda kaldığını bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yaşıtları gibi okul sıralarında olması gerekirken, yüz binlerce çocuğun işçi olarak çalıştığını ve ailelerinin geçimine yardımcı olmak zorunda kaldıklarını belirtti.

TÜİK verilerine göre geçen yıl çocuk işçi sayısının bir önceki yıla göre artarak 521 bine yükseldiğini vurgulayan Ağbaba, "Türkiye'de yarım milyondan fazla çocuk devletin resmi verilerine göre çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçilerin 147 bini kız çocuklarından 374 bini ise erkek çocuklarından oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

TÜİK verilerinin dışında ise yaklaşık 1 milyon 845 bin çocuğun çırak ve stajyer adı altında ucuz emek sömürüsüne maruz kaldığını ifade eden Ağbaba, SGK verilerine göre ise Ocak 2022 itibarıyla ülkede 353 bin çırak ve 1 milyon 492 bin stajyer öğrenci bulunduğuna dikkati çekti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"İSİG meclisi verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında çalışırken iş cinayetlerine kurban giden çocuk sayısı ise 62. 2021 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçilerin 21'i 14 yaş ve altında bulunuyor. AKP iktidarı döneminde çocuk yoksulluğu da artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre koruma altına alınmadan ailesinin yanında destek verilen çocuk sayısı 137 bin 863 olarak açıklandı. Bu sayı 2017 yılında 104 bin 729 iken 2021 yılında yüzde 29 oranında artarak 137 bini aştı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öngörülerine göre Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanacak çocuk sayısının da 155 bini aşacağı tahmin edilmekte. Bir başka deyişle gelecek yıllarda da çocuk yoksulluğu aratarak devam edecek."