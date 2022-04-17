CHP'li Ağbaba, esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmasını önerdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgın sürecinde esnafa verilen kredilerin faizlerinin silinmesi ve esnafa özel elektrik faturası tarifesi uygulanması önerisinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk üç ayında iflas eden esnaf sayısının 29 bin 360 olduğunu, martta iflas eden esnaf sayısının ise bir önceki aya göre yüzde 14 oranında arttığını aktardı. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Şubat ayında 8 bin 987 olan toplam iflas sayısı mart ayında 10 bin 226'ya çıktı. Özellikle artan girdi maliyetleri ve yüksek faturalar esnafın her geçen gün iflas etmesine neden olmaktadır. Her ay bir önceki aya göre artan iflaslar, iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığı gözler önüne serdi."

Esnaf ve Sicili Gazetesi verilerine göre Mart 2022'deki toplam iflas sayısının son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ağbaba, Mart 2018'deki iflas sayısının 9 bin 599, Mart 2021'de toplam iflas sayısının ise 9 bin 310 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Ağbaba, son 15 ayda iflas eden esnaf sayısının 131 bin 110'a yükseldiğini bildirdi.

Esnafa yönelik acil önlem alınması gerektiğini kaydeden Ağbaba, "Salgın süresince kapalı olan, işleri azalan esnafımızın Mart 2020-Haziran 2021 arasında ödenmiş faturaları iade edilmelidir. Salgın sürecinde esnafımıza verilen kredilerin faizleri silinmelidir. Artık aylık kira bedellerini geçen elektrik faturaları karşısında sadece esnafımıza özel elektrik fatura tarifeleri uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.