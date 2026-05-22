CHP'li Ahmet Akın: "Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız"
CHP'li Ahmet Akın: "Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız"

22.05.2026 11:23  Güncelleme: 11:26
Mahkemenin CHP Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' karanının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız" dedi.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda ziyaret etti. Akın'ın ziyareti yaklaşık 30 dakika sürdü. Ahmet Akın, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız. Dün program gereği buradaydım. Randevularımız vardı. Her geldiğimde Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun" dedi.

"Unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP"

CHP Genel Merkez'inde gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na da katılacağını dile getiren Akın, "Ama unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP, her zaman birlik, beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla, o anlayışla devam eder" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral ve motivasyonunun gayet iyi olduğunu belirten Akın, bu tarz durumların olağan şeyler olduğunu söyledi. Birlik beraberliğin hayat anlayışı olduğunu vurgulayan Akın, birlik ve beraberliğin her şeyin ilacı olduğunu belirtti. Akın ayrıca, eski Parti Meclisi'nden kimseyle görüşmediğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

