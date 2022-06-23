CHP'li Bekaroğlu: "Çay Kanunu Teklifi ile çay üreticisi yavaş yavaş yok edilecek"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan Çay Kanunu Teklifi ile çay üreticisinin yavaş yavaş yok edileceğini iddia etti.

Bekaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nin CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, önceki günlerde Meclis'e sunulan Çay Kanunu Teklifi'nin uluslararası çay tekelleri ve onlarla birlikte çalışmaya hazırlanan yaklaşık 10 firmanın çıkarları doğrultusunda hazırlandığını ileri sürdü.

Teklifin "çayın bileşenleri" ile birlikte hazırlandığı yönünde yapılan açıklamaların doğru olmadığını savunan Bekaroğlu, "Bahsi geçen bileşenler, 6'sı büyük çay şirketi olan Ulusal Çay Konseyini ifade etmektedir. Bu teklifin hazırlanmasında üreticinin, ziraat odalarının, derneklerin dahli olmamıştır. Sudan sonra en fazla tüketilen çayın tüketicisinin bile görüşü alınmamıştır. Bu teklifin en temel özelliği ÇAYKUR'u ortadan kaldırma amacı taşıyor." dedi.

Teklifin, 220 bin civarındaki çay üreticisi ailenin beklentileri ile hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Bekaroğlu, teklifin en temel özelliklerinden birinin sözleşmeli üretim olduğunu, bunun da üretimin azaltılması anlamına geldiğini belirtti.

Bekaroğlu, "Bunu daha önce tütünde de yaptılar. Geçmişte ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilen tütün kullanılırken şu anda yüzde 90 oranında dışarıdan gelen tütünler kullanılıyor. Tütünün alternatifi olabilir ama çayın bir alternatifi yoktur. Bu teklifin kanunlaşmasıyla birlikte çay üreticisi yavaş yavaş yok edilecek." diye konuştu.