CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı

Seçimlerden önce "Yaptırdığım bir ankette Kutu kola, Erdoğan'a karşı yüzde 48,7 çıktı" açıklamalarında bulunan CHP'li Eren Erdem, katıldığı bir canlı yayında bu kez de "Yaptırdığımız bir ankette Erdoğan'a karşı Atilla Taş'ı da sorduk. Fena değildi. Kafa kafayaydı oyu" dedi.

"KUTU KOLA YÜZDE 48.7 ÇIKTI"

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan zaferle çıktı. Seçimden önce "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e KRT TV yayınında o sözleri soruldu.

"ATİLLA TAŞ'I DA SORDUK"

Söz konusu anketi yaptırdığını ifade eden Erdem, "Yaptırdığımız bir ankette Erdoğan'a karşı Atilla Taş'ı da sorduk. Fena değildi. Kafa kafayaydı oyu" dedi.