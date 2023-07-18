CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı - Son Dakika
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CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı

18.07.2023 00:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e katıldığı bir yayında "Kutu kola, Erdoğan'a karşı yüzde 48,7 çıktı" açıklamaları soruldu. Böyle bir araştırma yapıldığını ifade eden Erdem, "Seçimden önce 'Atilla Taş mı, Erdoğan mı?' anketi de yaptırdık. Atilla Taş, Erdoğan'la kafa kafaya oy almıştı" dedi.

Seçimlerden önce "Yaptırdığım bir ankette Kutu kola, Erdoğan'a karşı yüzde 48,7 çıktı" açıklamalarında bulunan CHP'li Eren Erdem, katıldığı bir canlı yayında bu kez de "Yaptırdığımız bir ankette Erdoğan'a karşı Atilla Taş'ı da sorduk. Fena değildi. Kafa kafayaydı oyu" dedi.

"KUTU KOLA YÜZDE 48.7 ÇIKTI"

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan zaferle çıktı. Seçimden önce "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e KRT TV yayınında o sözleri soruldu.

"ATİLLA TAŞ'I DA SORDUK"

Söz konusu anketi yaptırdığını ifade eden Erdem, "Yaptırdığımız bir ankette Erdoğan'a karşı Atilla Taş'ı da sorduk. Fena değildi. Kafa kafayaydı oyu" dedi.

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Eren Erdem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı - Son Dakika
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