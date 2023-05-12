CHP'li ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu hakkında yalan iddiaların bulunduğu broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı - Son Dakika
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CHP'li ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu hakkında yalan iddiaların bulunduğu broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı

12.05.2023 11:00

CHP Esenler İlçe Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşürler dağıtan kişileri suçüstü yaptı. "Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası" ve "LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?" gibi Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmayan ifadelerin yer aldığı broşürleri dağıtan kişilerin gözaltına alınması esnasında ise arbede yaşandı.

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki sahte broşür dağıtımının devam ettiği yaşanan bir olay üzerinden de görüldü.

CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI SUÇÜSTÜ YAKALADI

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, Kılıçdaroğlu'nun söylemediği sözlerin yer aldığı sahte broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı.

KILIÇDAROĞLU'NA AİT OLMAYAN SÖZLER YER ALIYOR

Söz konusu sahte broşürlerde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve "Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası" ve "LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?" ifadeleri yer alıyor.

BROŞÜRLERİ DAĞITAN KİŞİDEN "TELEVİZYONDA SÖYLEDİ" ISRARI

Kaydedilen videoda ise CHP adayı Ütebay'ın sahre broşürleri dağıtırken suçüstü yaptığı kişilerle konuşmaları duyuluyor. Ütebay, Kılıçdaroğlu'nun "1 metrekarelik bez parçası" demediğini vurgularken, broşürleri dağıtan kişi, CHP liderinin bu sözleri "bir televizyonda" sarf ettiğini ileri sürüyor; "Hangi televizyonda?" sorusuna ise "Sizin televizyonda, bizim televizyonlara çıkmıyor ki zaten" yanıtını vermekle yetiniyor.

GÖZALTI SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan sahte broşürleri dağıtan kişilerin polisler tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken, arabaya binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları ve o esnada yaşanan gerginlik de videoda anbean yer aldı.

YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: Kolpaçino :) kurşun askerler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • HARUN IŞIK: DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR. HANGİSİ YALAN? Cevap Yaz 99 181 Yayından Kaldır
  • Hikmet Kökçan: Aynen hepsini söyledi zaten Cevap Yaz 88 135 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP'li ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu hakkında yalan iddiaların bulunduğu broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı - Son Dakika


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