14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki sahte broşür dağıtımının devam ettiği yaşanan bir olay üzerinden de görüldü.
CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, Kılıçdaroğlu'nun söylemediği sözlerin yer aldığı sahte broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı.
Söz konusu sahte broşürlerde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve "Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası" ve "LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?" ifadeleri yer alıyor.
Kaydedilen videoda ise CHP adayı Ütebay'ın sahre broşürleri dağıtırken suçüstü yaptığı kişilerle konuşmaları duyuluyor. Ütebay, Kılıçdaroğlu'nun "1 metrekarelik bez parçası" demediğini vurgularken, broşürleri dağıtan kişi, CHP liderinin bu sözleri "bir televizyonda" sarf ettiğini ileri sürüyor; "Hangi televizyonda?" sorusuna ise "Sizin televizyonda, bizim televizyonlara çıkmıyor ki zaten" yanıtını vermekle yetiniyor.
Öte yandan sahte broşürleri dağıtan kişilerin polisler tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken, arabaya binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları ve o esnada yaşanan gerginlik de videoda anbean yer aldı.
Son Dakika › Politika › CHP'li ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu hakkında yalan iddiaların bulunduğu broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı - Son Dakika