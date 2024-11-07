CHP'li Pala: Seçim Zamanı Geldi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Pala: Seçim Zamanı Geldi

Kayıhan Pala, Cumhur İttifakı'nın sorunları çözmediğini ve Türkiye'nin acil seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

07.11.2024 12:16
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhur İttifakı'nın yurttaşların gereksinimlerini karşılayamadığını savunarak, "Türkiye ivedi olarak seçime gitmelidir." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "iktidarın yanlış ve kasıtlı politikaları" nedeniyle işsizlik, geçim sıkıntısı ve yoksulluk gibi öncelikli sorunların yerine kayyum uygulamalarını konuştuklarını söyledi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından açlık sınırının eylül ayında 20 bin lira, yoksulluk sınırının da 70 bin lira olarak açıklandığını ifade eden Pala, ülkedeki emekçilerin yarısına yakınının 17 bin liralık asgari ücretle geçindiğini ve yoksulluk sınırına bile yaklaşamadığını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin sayısının artış gösterdiğini aktaran Pala, şöyle konuştu:

"Bu oran çocuklarda daha yüksek. Her 10 çocuktan 4'ü ya yoksul ya da sosyal dışlanma riski altında ve bu çocukların büyümesi, hayata atılması gibi zorluklar diğer çocuklardan çok daha yüksek. Kamu çalışanları bile yoksulluk sınırının altında istihdam ediliyor. 22 yılın sonunda AK Parti hükümetlerinin emekçilere bakışı da çok net. Ulusal gelirden emeğin aldığı pay giderek azalıyor, yoksulluk ve yoksunluk daha da artıyor. Ekim itibarıyla geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş durumda. Bu rakam son bir yılda 2,2 milyon kişi arttı. Halen atama bekleyen milyonlarca öğretmen var."

CHP'li Pala, Cumhur İttifakı'nın yurttaşların gereksinimlerini karşılayamadığını savunarak, "Yurttaş geçim zorluğu içerisindedir ve bu geçim sorununu çözebilmek için yönetimin değişmesi bir zorunluluktur. Türkiye ivedi olarak seçime gitmelidir. Bütün yurttaşları kapsayacak ve sorunlarını çözecek bir Meclis ve bir hükümet yapısı mutlaka hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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