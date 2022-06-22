CHP'li Purçu: "Roman vatandaşlarımız, devletine saygılı bir toplumdur" - Son Dakika
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CHP'li Purçu: "Roman vatandaşlarımız, devletine saygılı bir toplumdur"

22.06.2022 16:26
CHP'li Purçu: "Roman vatandaşlarımız, devletine saygılı bir toplumdur"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların, askerine, devletine ve bayrağına saygılı bir toplum olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların, askerine, devletine ve bayrağına saygılı bir toplum olduğunu söyledi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir Roman düğünü sırasında polis ekiplerinin geldiğini, "düğünü dağıttığını" ileri sürdü.

Özcan Purçu, "Roman vatandaşlarımız gariban; düğün salonu tutacak durumları yok. Bu nedenle vatandaşlarımız düğünlerini yıllardır mahallelerde yapıyor. Mahalledeki düğüne polis gidiyor, 'Siz burada bu düğünü yapamazsınız, iptal edeceksiniz' diyor. Vatandaşlar karşı çıkıyor. Daha sonra polis düğünü dağıtıp, bir aileyi de karakola götürüyor." diye konuştu.

Roman vatandaşların karakolda "kötü muameleye maruz kaldıklarını" iddia eden Purçu, "Roman vatandaşlarımız askerine, devletine, bayrağına saygılı bir toplumdur. Polis teşkilatı şerefli bir kurumdur. Polis teşkilatını çok seviyoruz. Ancak bu tür görevliler teşkilata zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de düzenlediği basın toplantısında, havalimanlarında Kovid-19 testini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yapması gerekirken Sağlık Bakanlığının bu işi havalimanlarını işleten firmaya havale ettiğini öne sürdü.

İstanbul Havalimanı'nın yüklenici firması tarafından Kovid-19 testi yapıldığını dile getiren Adıgüzel, "Bu, enteresan, çünkü Sağlık Bakanlığı ülkedeki bu tür test ve tedavi işlerini tamamen ücretsiz sağlamak ve kendi kontrolünde sürdürmek durumunda. Sağlık Bakanlığı kendi işini, sağlıkla ilgisi olmayan bir firmaya devretmiş. Sağlık işini havaalanını işleten firmaya nasıl verdiniz? Yapılan testlerin sayısı ve bedeli ne kadar?" dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özcan Purçu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Purçu: 'Roman vatandaşlarımız, devletine saygılı bir toplumdur' - Son Dakika

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