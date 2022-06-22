CHP'li Sarıbal: "Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Sarıbal: "Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz"

22.06.2022 11:04
CHP'li Sarıbal: "Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yönetilemediğini, insanların her geçen gün artan şekilde açlıkla yüz yüze gelmeye başladığını ileri sürdü.

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle şu an 31 milyon dönüm tarım arazisinin boş olduğunu savunan Sarıbal, bunun nedeninin hükümetin, köydeki vatandaşları, şehirlerde yaşamaya mecbur bırakması olduğunu iddia etti.

Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz. Çiftçinin kullandığı bütün girdiler artık ithal. Günün sonunda Türkiye gıda egemenliğini kendi adına kaybetmiştir. Bu süreç Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası derin bir krize dönüşmüştür. Tarımın önemini anlamak için toplumun aç kalması gerekiyor galiba. Üretici, borcun altından kalkamadığı için tarım topraklarını satmak zorunda kalıyorlar."

YORUMLAR
500
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: 'Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin' Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: 'Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:00:46. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement