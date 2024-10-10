CHP'li Sarıbal: Gar katliamını unutturmayacağız - Son Dakika
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Politika

CHP'li Sarıbal: Gar katliamını unutturmayacağız

Orhan Sarıbal, Gar katliamını anarak, unutmama vurgusu yaptı ve soruşturmayı eleştirdi.

10.10.2024 15:16
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bütün itibarsızlaştırmalara rağmen gar katliamını asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

"Başkentin merkezinde emek, barış ve demokrasi gönüllüleri bir araya gelmişti ama ne yazık ki o gün Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en acı sivil katliamı yaşandı" ifadelerini kullanan Sarıbal, saldırıda yaralananlardan bazılarının hala tedavi gördüğünü, hayatını kaybedenler ile onların yakınlarının ise mağduriyetinin devam ettiğini söyledi.

Saldırının ardından yürütülen soruşturmayı da eleştiren Sarıbal, saldırının tetikçilerinin cezalandırıldığını, ancak azmettirici ve sorumluların peşine kimsenin düşmediğini öne sürdü.

Sarıbal, "Bütün itibarsızlaştırmalara rağmen gar katliamını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü unutursak ve unutturursak yeni katliamların yolu açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: Gar katliamını unutturmayacağız - Son Dakika

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