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CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor" - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor"

15.02.2022 17:25
CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını iktidarın da bildiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını iktidarın da bildiğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tutuklu gazeteci sayısının 22'ye yükseldiğini ifade ederek, iktidara karşı muhalif tutum içinde olan gazetecilerin, yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandıklarını öne sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladığını anımsatan Sarıbal, geçen yılın aynı ayına göre tarım ÜFE'nin yüzde 52 arttığını kaydetti.

Açıklanan verilerin gerçekçi olmadığını, gerçek verilerin çok daha yüksek olduğunu savunan Sarıbal, çiftçinin ve vatandaşın enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

Sarıbal, gıda ürünlerinde KDV'nin düşürülmesine de değinerek, "KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlarda biliyor. Sadece durumu idare ediyorlar." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor" - Son Dakika
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