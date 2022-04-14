CHP'li Ünsal'dan "Kelebek hastalarının geri verdikleri yara örtüleri satılıyor" iddiası - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul'daki hastanenin bir kelebek hastası için günde 6 tane kullanılacak diye 1920 tane silikon yara örtüsü istediğini iddia ederek "Günde 6 tane yazılıyor ama bir tane kullanılıyor. Yazılan örtüleri, aile geri derneklere veriyor. Bunlar da tekrar satıyor." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 1000'e yakın kelebek hastası olduğunu belirterek bu hastalıkta kullanılan silikon yara örtüsünü 4 firmanın ithal ettiğini, silikon örtülerinin Türkiye'deki pazarının, 2,5 milyar Türk lirası olduğunu söyledi.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde 2015'te bir değişiklik yapılarak bu firmalara ödemeler yapılacağının söylendiğini anlatan Ünsal, bu firmaların bazı dernekler kurdurttuğunu, kelebek hastalarının ailelerine pahalı hediyeler alındığını, bu ailelerin de kamunun satın alım süreçlerini, firmalar lehine etkilediğini ileri sürdü.

Sadece bir gün kullanılan bu yara örtüsünün tanesinin 1200 liraya devlete satıldığını, internette ise maliyetinin 300 lira civarında olduğunu iddia eden Ünsal, "İstanbul'da bir hastane, hastanın birine günde 6 tane kullanılacak diye 1920 tane örtü istiyor. Örtünün tanesi 1200 lira. 1920 ile çarptığınızda, kelebek hastasının 6 aylık kullandığı örtü yaklaşık 2,5 milyon lira ediyor." diye konuştu.

İstanbul'da bir hastane kaşesinin bulunduğu yara örtülerini Kayseri'de, Malatya'da ve Maraş'ta bulduklarını öne süren Ünsal, "Günde 6 tane yazılıyor ama bir tane kullanılıyor. Yazılan örtüleri, aile geri derneklere veriyor. Bunlar da tekrar satıyor. Vurguna, yolsuzluğa bakar mısınız? İstanbul'daki bir hastanenin malı, Maraş'ta, Malatya'da, Kayseri'de görülebiliyor." ifadelerini kullandı.