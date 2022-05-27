CHP'li Ünsal: "Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Ünsal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle iktidarın paniklediğini öne sürdü.

AK Parti'nin seçimleri kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını ancak bunun fayda sağlamayacağını savunan Ünsal, "Seçimlerde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız. Bir dümen çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Sonra ülke derin bir nefes alacak. Ekonomik sorunların bitmesiyle ülkeye güven ve yabancı yatırımcılar gelecek. AKP gönderilecek ve ülke rahatlayacak ama rehavet yok, çok dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

CHP'li Ünsal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarını eleştirirken, "Ekonominin çıkıkçısı, üfürükçüsü. 'Gözüme bakın, kulağıma bakın.' Her tarafına baktık ama dolar 16,5 lira oldu. Nebati'nin tek başarısı var, 'damat Berat paşadan' bile daha kötü bir bakan oldu. 1 lira, hurdacıda 1,5 lira ediyor. Nebati'nin bakanlığında 1 liranın metal değeri, kendi değerini aştı." ifadelerini kullandı.