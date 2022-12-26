CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir

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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'la ilgili bomba iddia: Bunu düşünürse seçime girmeyebilir

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim hakkında çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olmamasının ihtimal dahilinde olduğunu aktardı.

"ERDOĞAN SEÇİME GİRMEYEBİLİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, "Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa 'Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek. Ama biz YSK'nın onun emrinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

"Erdoğan, kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap.

"ANKETLERİ ANALİZ EDİYORUZ"

2014'te seçim güvenliğinde karnemiz iyi değildi. O dönem ülkenin her yerine gidebiliyoruz. Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti. Onlarla ilişkimizi kestik. Altılı masada bir CHP'linin başka parti tarafından aday gösterilmesini konuşmadık. CHP'nin anket çalışması da yok. Yapılmış anketleri analiz ediyoruz.

"NİYE MASAYI DAĞITALIM"

Masa dağılmaz. Erdoğan elinden geleni yapıyor. Niye masayı dağıtalım? Altı liderin göstereceği aday kazanacak. Vekil seçimleri ortak listesini konuşmadık. Benim düşüncem tek adayla girilmeli. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kral aramıyoruz."