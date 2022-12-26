CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir

26.12.2022 17:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da internet medyasının temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. Yaklaşan seçimler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa 'Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim hakkında çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olmamasının ihtimal dahilinde olduğunu aktardı.

"ERDOĞAN SEÇİME GİRMEYEBİLİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, "Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa 'Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek. Ama biz YSK'nın onun emrinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

"Erdoğan, kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap.

"ANKETLERİ ANALİZ EDİYORUZ"

2014'te seçim güvenliğinde karnemiz iyi değildi. O dönem ülkenin her yerine gidebiliyoruz. Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti. Onlarla ilişkimizi kestik. Altılı masada bir CHP'linin başka parti tarafından aday gösterilmesini konuşmadık. CHP'nin anket çalışması da yok. Yapılmış anketleri analiz ediyoruz.

"NİYE MASAYI DAĞITALIM"

Masa dağılmaz. Erdoğan elinden geleni yapıyor. Niye masayı dağıtalım? Altı liderin göstereceği aday kazanacak. Vekil seçimleri ortak listesini konuşmadık. Benim düşüncem tek adayla girilmeli. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kral aramıyoruz."

YORUMLAR (1)
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını hatırlatan Akşener: İmamoğlu'nun şarkısı da bitmeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını hatırlatan Akşener: İmamoğlu'nun şarkısı da bitmeyecek

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Gözler EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdede! Yılın son Kabine Toplantısı başladı
17:12 Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı
17:04 Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz
16:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir
16:33 Ayşegül Yıldız'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: Babam hayatta olmasaydı Tatlıses ile olmayabilirdim
16:33 Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar
16:08 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!
16:01 Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim
15:58 İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı
15:53 Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 17:27:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement