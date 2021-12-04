CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde esnaf bakanlığı kuracağız - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de erken seçim çağrısıyla düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde konuştu. Kendisini dinleyen binlerce vatandaşa, iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlatan CHP lideri, gündemdeki ekonomik gelişmelere de değindi.

"ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Esnaf kardeşimiz de konuştu. Aynı şeyi esnaflar içinde yapacağız. Bankalardan ya da kooperatiflerden alınan kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. 'Faizlere karşıyım' diyor ya bunların faizini niye silmiyorsun? Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Esnaf Bakanlığı kurmaktır. Halk Bankası'nı gerçekten bir esnaf bankası yapacağız" dedi.

"BİZİM KİTABIMIZDA UMUTSUZLUK YOK"

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. 21. yüzyılın Türkiye'si bunu hak etmiyor. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağız" diye konuştu.