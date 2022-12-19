Akşener'in "İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap

Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin birbirinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HER PARTİNİN KENDİ KURALLARI VARDIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, kullandığı "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadeleriyle büyük dikkat çekti.

"MERAL HANIM'IN TEPKİ GÖSTERMESİNİ DOĞAL KARŞILIYORUZ"

Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında İBB'ye gitmesini de değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım" dedi.