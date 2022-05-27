CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

27.05.2022 00:58
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisi'nde gerçekleşecek bir sonraki buluşmanın ele alındığı öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı - Son Dakika


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