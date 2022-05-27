CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı

27.05.2022 19:56

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında eski bir gelenek olan bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı. Sonrasında partilileri selamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenliyor. Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yer alacak.

KILIÇDAROĞLU'NU PARTİLİLER VE STK TEMSİLCİLERİ KARŞILADI

Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

ESKİ BİR GELENEKLE KARŞILANDI

Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı.

GECEYİ VAN'DA GEÇİRECEK

Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika
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