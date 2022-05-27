Cumhuriyet Halk Partisi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenliyor. Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yer alacak.
Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.
Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı.
Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika