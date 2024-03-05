CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İktidarın değişmesi durumunda hesap sorulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın değişmesi durumunda bugün yapılan hiçbir şeyin unutulmayacağını ve hesabının sorulacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Eryaman'da halk buluşmasına katıldı. Buluşmada konuşan Özgür Özel, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun halk tarafından bir dizi karakteri olan Behzat Ç. ile isminin karıştırıldığını, buna rağmen gerçekleştirdikleri anketlerde Erdal Beşikçioğlu'nun önde çıktığını söyledi. Buluşmaya gelen vatandaşları Erdal Beşikçioğlu konusunda uyaran Özel, çevrelerine de Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. karakteri ile aynı kişi olduğu konusunda uyarmalarını istedi.
Etimesgut Belediyesinin seçimlerde alınması gerektiğini belirten Özel, vatandaşlara yerel seçimlerde oy kullanmaları gerektiği ve her bir oya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için de destek isteyen Özel, Belediye Meclisinde çoğunluğu sağlamaları gerektiğini ve bu şekilde hizmet etmenin daha kolay olacağını, aksi takdirde Belediye Meclisinin kendilerine hizmet konusunda engel çıkarttığını iddia etti.
TRT ve Anadolu Ajansı'nın kendilerine yönelik ambargo uyguladığını söyleyen Özel, daha önce yapmış olduğu uyarıyı tekrar ederek TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın cenazesine gelmesini istemediğini söyledi. Ayrıca Özel, iktidarın değişmesi durumunda bugün yapılan hiçbir şeyin unutulmayacağını ve hesabının sorulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ile kavga etmek istediğini söylen Özel, "Ben ona şunu söylüyorum. Tamam kavgaya varım. Ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için kavga edeceğim, çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin. Tayyip Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin TL olması lazım. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2 buçuk çeyrek altın bile alamıyor. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden ayda 5 buçuk çeyrek altını çalmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İktidarın değişmesi durumunda hesap sorulacak - Son Dakika
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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