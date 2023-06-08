CHP, Meclis'te THY'deki mobbing iddialarını araştırmak için önerge verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri çalışanı Ömer Koray Özbay'ın intiharının araştırılması için Meclis'te Araştırma Önergesi verdi. Ankara Milletvekili Deniz Demir'in hazırladığı önergede, "THY ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" istendi.

"KURUM LİYAKAT DIŞI ATAMA İLE GÜNDEME GELMİŞTİR"

Önergeye ilişkin Deniz Demir'in hazırladığı önergede şu değerlendirmelere yer verildi: "THY'de, son yıllarda kurum bünyesinde yapılan atamalar kamuoyundan büyük tepki çekmiştir. Yine şirket yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP'li siyasiler ve AKP'ye yakın vakıf – dernek üyelerinden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuş ve kurum birçok mobbing – liyakat dışı atama ile gündeme gelmiştir.

"MECLİS ARAŞTIRILMASI AÇILMASINI ARZ EDERİZ"

Geçtiğimiz gün ise THY'nin yer hizmetleri şirketi TGS'de uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay yaşadığı sorunları ve liyakatsizliği bir video çekerek anlattıktan sonra intihar etmiştir. Özbay, Tokyo İstasyon Müdürü S.G.'nin kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B'yi torpille THY'de yönetici olarak işe aldırdığını ve bu aşamadan sonra büyük mobbinge uğradığını ve canına kıyma noktasına geldiğini kaydetmiştir. Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının araştırılması ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."