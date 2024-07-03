CHP Milletvekili: Mersin'deki Balık Çiftlikleri Doğaya ve Turizme Zarar Verecek

Politika

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin hem doğaya hem de turizme zarar vereceğini ifade etti.

Dinçer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, 2 milyon 600 binin üzerinde insana ev sahipliği yaptığını ve Türkiye nüfusunun büyük yükünü taşıdığını söyledi.

Dinçer, hava, kara ve deniz yoluyla dünyaya açılan en önemli şehirlerden biri olan Mersin'in, ticaretin de merkezi olduğunu belirtti.

Mersin'in en önemli stratejik alanlarından birinin turizm olduğunu dile getiren Dinçer, "8 turizm koruma alanı var. Bunlarla ilgili yatırım beklerken turizmde bakir olan ilimize balık çiftliklerinin kurulmasına karar veriliyor. Balık çiftlikleri kurulurken bir başka ilin turizmine zarar vermesi gerekçe gösteriliyor." dedi.

Dinçer, Mersin'e 10 yeni balık çiftliği kurulmasına karar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balık çiftliklerinin Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasına konuşlandırılmasına karar vermişler. Balık çiftlikleri öyle bir atık bırakıyor ki aslında hiçbir zarar yokmuş gibi görünse de maalesef büyük zarar veriyorlar. 10 balık çiftliğinin günlük denize bırakacağı 20 ton atık var. Bu atıklar insan sağlığına zararlı. Bu atıklar denizin içinde yaşayan canlılara zararlı, çevreye zararlı. Bu atıklar aynı zamanda kıyılara zararlı. Çiftlikler kurulduğu takdirde caretta carettaların da yaşam alanı kısıtlanacak. Balık çiftlikleri hem doğaya hem turizme zarar verecek."