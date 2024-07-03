CHP Milletvekili: Mersin'deki Balık Çiftlikleri Doğaya ve Turizme Zarar Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili: Mersin'deki Balık Çiftlikleri Doğaya ve Turizme Zarar Verecek

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin hem doğaya hem de turizme zarar vereceğini ifade etti. Dinçer, Mersin'in nüfus yoğunluğuna ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, balık çiftliklerinin kurulmasının turizmi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, balık çiftliklerinin denize bıraktığı atıkların çevreye ve deniz canlılarına zarar verdiğini ve caretta carettaların yaşam alanını kısıtlayacağını vurguladı.

03.07.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin hem doğaya hem de turizme zarar vereceğini ifade etti.

Dinçer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, 2 milyon 600 binin üzerinde insana ev sahipliği yaptığını ve Türkiye nüfusunun büyük yükünü taşıdığını söyledi.

Dinçer, hava, kara ve deniz yoluyla dünyaya açılan en önemli şehirlerden biri olan Mersin'in, ticaretin de merkezi olduğunu belirtti.

Mersin'in en önemli stratejik alanlarından birinin turizm olduğunu dile getiren Dinçer, "8 turizm koruma alanı var. Bunlarla ilgili yatırım beklerken turizmde bakir olan ilimize balık çiftliklerinin kurulmasına karar veriliyor. Balık çiftlikleri kurulurken bir başka ilin turizmine zarar vermesi gerekçe gösteriliyor." dedi.

Dinçer, Mersin'e 10 yeni balık çiftliği kurulmasına karar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balık çiftliklerinin Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasına konuşlandırılmasına karar vermişler. Balık çiftlikleri öyle bir atık bırakıyor ki aslında hiçbir zarar yokmuş gibi görünse de maalesef büyük zarar veriyorlar. 10 balık çiftliğinin günlük denize bırakacağı 20 ton atık var. Bu atıklar insan sağlığına zararlı. Bu atıklar denizin içinde yaşayan canlılara zararlı, çevreye zararlı. Bu atıklar aynı zamanda kıyılara zararlı. Çiftlikler kurulduğu takdirde caretta carettaların da yaşam alanı kısıtlanacak. Balık çiftlikleri hem doğaya hem turizme zarar verecek."

Kaynak: AA

Talat Dinçer, Milletvekili, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili: Mersin'deki Balık Çiftlikleri Doğaya ve Turizme Zarar Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Mersin'deki Balık Çiftlikleri Doğaya ve Turizme Zarar Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement