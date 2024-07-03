CHP Milletvekili: Türkiye'nin birincil milli güvenlik meselesi mülteci sorunu

Politika

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, " Türkiye'nin birincil ve en önemli milli güvenlik meselesinin mülteci meselesi olduğunu" söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de yaşanan olayların sığınmacı sorununun boyutunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Provokasyona ve provokatörlere karşı olduklarını ancak yaşananlardan muhalefetin sorumlu tutulduğunu ifade eden Öztürk, "Türk ordusunun girdiği Suriye'de yıllardır verdiğimiz yüzlerce şehide rağmen Türk bayrakları yakıldı, resmi plakalı araca saldırıldı, Türk tırları taşlandı, ülkemiz aşağılandı." dedi.

Öztürk, ırkçı ve yabancı düşmanı olmadıklarını, sığınmacı sorununa gerçekçi baktıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin birincil ve en önemli milli güvenlik meselesi mülteci meselesidir. Yıllardır ülkeye hesapsızca doldurulan sığınmacıların er ya da geç bir karışıklığa neden olacağı belliydi. Dünyanın hiçbir yerinde nüfusunun yüzde 15'i sığınmacı olan bir ülke yok." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların ekonomi üzerinde de bir yük olduğunu savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Mülteciler gelmeden de bu ülkede bu fabrikalar ve bu hizmetler veriliyordu. Bizim insanlarımız çalışıyordu. Mültecilerin gelmesiyle kapitalist sistem önce emeğin değerini aşağıya çekti sonra Türk milletinin emeğinin değerini ve ürettiğimiz her şeyin değerini düşürdü. Böyle bir mülteci politikası ve böyle yönetilen bir ülke, ekonomik ve toplumsal olarak çökecek, kimse kendini güvende hissetmeyecektir."