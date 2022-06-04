CHP milletvekilleri Bingöl'de - Son Dakika
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CHP milletvekilleri Bingöl'de

04.06.2022 17:01
CHP milletvekilleri Bingöl'de

CHP'li 102 milletvekilinin 51 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Bingöl'e gelen Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok büyük eksikliklerimizin olduğunu kabul ediyoruz.

CHP'li 102 milletvekilinin 51 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Bingöl'e gelen Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok büyük eksikliklerimizin olduğunu kabul ediyoruz. Bundan sonra bölgeye daha ağırlıklı çalışmamız, daha sık gelmemiz gerekiyor. Sizleri dinleyip bölgenin sıkıntıları ve eksikliklerini hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla tamamlamamız lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 102 milletvekilinin 51 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bingöl'e geldi. Bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen milletvekilleri gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok büyük eksiklikleri olduğunu kabul ettiklerini ifade ederek, "Bundan sonra bölgeye daha ağırlıklı çalışmamız, daha sık gelmemiz gerekiyor. Sizleri dinleyip bölgenin sıkıntıları ve eksikliklerini hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla tamamlamamız lazım. Önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde bu bölgede çok iyi çalışmamız gerekiyor ki batıyı, doğuyu ve güneyi birleştirmemiz lazım" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de ekonomi ile ilgili konuşarak, " Türkiye'de yaşanan sorun Bingöl'de de görülüyor. Pahalılık, enflasyon, işsizlik, yokluk ve yoksulluk, adam kayırma, özellikle Bingöl'de de yoğun bir şekilde görülüyor. TÜİK enflasyon rakamını açıkladı. Vatandaş artık bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına hiç itibar etmiyor. Köklü bir kurum itibarsız bir hale getirildi, maalesef doğruları söylemiyor. Gerçekten ülke iyiye gitmiyor. Biz bunu şakşakçılıkla değil, gerçekten kaygıyla söylüyoruz. İyiye gitmesi için de mücadele ediyoruz. Rusya'yla Ukrayna savaşıyor. Enflasyonları 16-17, bizim yüzde 60, yüzde 70. Biz savaşta mıyız? Yakında seçim olacak. Bizim mültecilere tavrımız net. Sınırlarımız kevgir oldu, giren çıkan belli değil, kim geldi, ne amaçla geldi, nereye gitti takip edilmedi. Sayısı da arttı. Niyetimiz, artık kontrolü ve sayısı takip edilmediği, topluma adapte boyutu arttığı için bugün itibariyle mültecilerin Suriye'nin merkez hükümetiyle anlaşarak karşılıklı bir uzlaşıyla davulla, zurnayla gönderilmesidir" ifadelerini kullandı.


CHP milletvekilleri Bingöl'de
CHP milletvekilleri Bingöl'de
CHP milletvekilleri Bingöl'de
CHP milletvekilleri Bingöl'de
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Şanlıurfa, Bingöl, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP milletvekilleri Bingöl'de - Son Dakika

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