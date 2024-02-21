CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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Politika

CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk Adaylıktan Çekildi

CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk Adaylıktan Çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilme kararını kendi düşünceleri ve sıkıntılarıyla aldığını belirtti. CHP, Türk'ün istifasının ardından Hüseyin Çinkaya'yı Alaca Belediye Başkan adayı olarak belirledi.

21.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:48
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Hüseyin Türk, "Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından atama geldi

CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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