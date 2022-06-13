CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez"

13.06.2022 16:54
CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. MYK gündemine dair açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen gösteriler esnasında HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına tepki göstererek "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

"Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir"

İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen gösteriler esnasında HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasının İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

"Ülkemizin iki ülkeden terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını çizelim"

MYK gündeminde dış politikanın da ele alındığını söyleyen Öztrak, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde, ülkemizin bu iki ülkeden, terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını, bir defa daha çizelim. Ancak bunun yetmediğini, müzakere sürecinde konunun Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde de ele alınması gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılanmalarındaki yerinin, mutlaka masada olması gerektiğini söylemiştik. Buna ilave olarak, bu ay içerisinde Madrid'de NATO toplantısı yapılacak. Bu toplantıda NATO, önümüzdeki on yılda karşılaşacağı güvenlik sorunlarını tanımlayacak, bunlarla mücadele stratejisini belirleyecek. Buradan çıkacak Stratejik Konsept belgesinde, üye ülkeler arasında teröre karşı işbirliği mekanizmalarının, ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması, mutlaka sağlanmalıdır" diye konuştu.

"İşgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz"

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına karşı hükumetin atacağı adımları destekleyeceklerini söyleyen Öztrak, "Yunanistan'ın, uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz. Genel Başkanımızın, yıllardır dile getirdiği, son olarak 1 Haziran 2022 tarihli açıklamasında da belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Faik Öztrak, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: 'Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez' - Son Dakika

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