CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez"

14.06.2022 00:57
CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, " İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. MYK gündemine dair açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen gösteriler esnasında HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasına tepki göstererek "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

"Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir"

İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen gösteriler esnasında HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasının İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

"Ülkemizin iki ülkeden terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını çizelim"

MYK gündeminde dış politikanın da ele alındığını söyleyen Öztrak, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde, ülkemizin bu iki ülkeden, terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını, bir defa daha çizelim. Ancak bunun yetmediğini, müzakere sürecinde konunun Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde de ele alınması gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılanmalarındaki yerinin, mutlaka masada olması gerektiğini söylemiştik. Buna ilave olarak, bu ay içerisinde Madrid'de NATO toplantısı yapılacak. Bu toplantıda NATO, önümüzdeki on yılda karşılaşacağı güvenlik sorunlarını tanımlayacak, bunlarla mücadele stratejisini belirleyecek. Buradan çıkacak Stratejik Konsept belgesinde, üye ülkeler arasında teröre karşı işbirliği mekanizmalarının, ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması, mutlaka sağlanmalıdır" diye konuştu.

"İşgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz"

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına karşı hükumetin atacağı adımları destekleyeceklerini söyleyen Öztrak, "Yunanistan'ın, uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz. Genel Başkanımızın, yıllardır dile getirdiği, son olarak 1 Haziran 2022 tarihli açıklamasında da belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Faik Öztrak, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: 'Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 01:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Öztrak: "Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement