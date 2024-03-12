CIA Başkanı: Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması hala mümkün - Son Dakika
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Politika

CIA Başkanı: Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması hala mümkün

CIA Başkanı: Gazze Şeridi\'nde ateşkes anlaşması hala mümkün

CIA Başkanı Willian Burns, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasının hala mümkün olduğunu açıkladı. İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk çabaları sürerken, Burns, anlaşma ihtimalinin olduğunu belirtti. Katar ve Mısır da tarafları yumuşatmaya çalışıyor.

12.03.2024 21:33
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CIA Başkanı Willian Burns, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasının hala mümkün olduğunu açıklayarak, "Bence hala böyle bir anlaşma ihtimali var" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları Ramazan ayında da devam ederken, ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar sürüyor. CIA Başkanı Willian Burns, ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasının hala mümkün olduğunu ifade etti. Burns, "Bence hala böyle bir anlaşma ihtimali var. İsrailli, Katarlı ve Mısırlı muhataplarımızla çok yakın çalışarak bu konuda çabalarımıza devam ediyoruz. Bu çok zorlu bir süreç. Kimsenin başarıyı garanti edebileceğini sanmıyorum. Garanti edebileceğimizi düşündüğüm tek şey alternatiflerin daha kötü olduğu" dedi.

"Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın değiliz"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın değiliz ama umudumuzu koruyoruz" demişti.

Ensari, tüm tarafların Ramazan ayı içinde anlaşmaya varmak için çalışmaya devam ettiğini, ancak anlaşma için "herhangi bir zaman çizelgesi sunamayacağını" ifade etmişti. "Durum oldukça karmaşık" diyen Ensari, Katar'ın Gazze'de kısa süreli bir ateşkes yerine kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığını kaydetmişti.

Arabulucular tarafları yumuşatmaya çalışıyor

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtiyor. Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CIA Başkanı: Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması hala mümkün - Son Dakika

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