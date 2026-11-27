İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 73 ilde operasyon düzenlendiğini, yılbaşından 20 Kasım'a kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon uyuşturucu hap ile 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara dair bilgi verdi. Sokakların uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Çiftçi, bugün kamuoyuyla paylaşılan üç ayrı operasyonda güvenlik güçlerinin 73 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini, İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini ve firari bir şüphelinin saklandığı gizli bölmede yakalandığını kaydetti.

Uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yılbaşından 20 Kasım'a kadar 49 bin 564 operasyon düzenlendiğini aktaran Çiftçi, kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçlarına ilişkin çalışmalarla birlikte toplam 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap, 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini bildirdi. Çiftçi, söz konusu operasyonlar kapsamında 42 bin 980 şüphelinin tutuklandığını, 19 bin 545 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin suç ve suçluların peşinde olduğunu ifade ederek, "Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, polis ve jandarma ekiplerinin milletin huzuru ve gençlerin geleceği için gece gündüz görev yaptığını belirterek, uyuşturucuyla mücadelede görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.