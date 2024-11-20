Çiftyürek: G20 Açlık Çözemez - Son Dakika
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Politika

Çiftyürek: G20 Açlık Çözemez

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, G20 Zirvesi'ni eleştirerek gıda krizine dikkat çekti.

20.11.2024 13:49
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, G20 Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını eleştirerek, "Gıda krizini, açlığı yaratanlar, bunun çözümünü üretemezler." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerin özelleştirme kararına karşı kendilerini maden ocağına kilitlediğini söyledi. İşçilerin, ekonomik, sosyal sorunlarla yüzleşmese kendilerini maden ocağına kilitlemeyeceğini dile getiren Çiftyürek, özelleştirme kararından vazgeçilmesini istedi.

Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ni ve sonuçlarını değerlendiren Çiftyürek, "En zengin 3 bin kişiden vergi alımının planlanması söz konusu. Küresel açlık ve sefaleti yaratan, gıda krizine esas sebep olan G20 içerisindeki belli başlı aktörlerdir. Gıda krizini, açlığı yaratanlar, bunun çözümünü üretemezler. Oraya giden ülkelerin tamamı, küresel pastadan bir miktar daha nasıl pay alırız kaygısıyla oraya gitmişlerdir. Zenginden pay almaları söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çiftyürek: G20 Açlık Çözemez - Son Dakika

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