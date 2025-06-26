Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 15 Temmuz'dan bu yana devletimizin tüm kurumlarında FETÖ ile mücadele, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve bildiğiniz gibi kararlılıkla sürdürülüyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz'dan bu yana devletimizin tüm kurumlarında FETÖ ile mücadele, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve bildiğiniz gibi... - Son Dakika
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