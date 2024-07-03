Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü görüşmede işbirliği alanlarını ele aldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti."