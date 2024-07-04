Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinde, Türkiye ile Belarus ilişkileri, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Belarus ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti.