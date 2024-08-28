Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü için "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" sözleriyle eleştirdiği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i Külliye'de kabul etti.

28.08.2024 16:59  Güncelleme: 17:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i Külliye'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

"BİRAZ KAFANI ÇALIŞTIR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine tepki göstererek "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biraz kafanı çalıştır' dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

"HANGİ YÜZLE RANDEVU İSTEYECEKSİN?"

Açıklamasının devamında "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamlamıştı: "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biraz kafanı çalıştır' dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erol MARASLI: R yapmış.şaşırdıkmı yok 10 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hep aynı senaryo 11 3 Yanıtla
  • Aa se: Adam gibi Adam. Bu milletin vefasızları seni gidince çok arayacak. 7 6 Yanıtla
  • D Celik: Sasirmadim bunlar amerikayla ic ice Abi evlat 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Son Dakika
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