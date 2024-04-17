Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir"

-"Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın alın teri, emeği var. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik biz. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık"

-"Haksızlığa, zorbalığa uğradık ancak umudumuzu yitirmedik. Asla yılgınlığa kapılmadık. İman varsa imkan vardır dedik, her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk"

-"Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor"

-"Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz"

-"Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz"

-"AK Parti'ye ayar vermeye kalkışanlara rıza göstermeyiz. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı inceliyor. Şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara ekmek çıkmaz"

-"Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Bu harekette şımarıklık olmaz"

-"Bu harekette umutsuzluğa yer yoktur. Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir"

-"Gerekli adımları atmaya başlıyoruz. 4 yıl boyunca bu yetkiyi, bu mesuliyeti omuzlarımızda taşıyacağız. Milletimizin bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Seçimin olmadığı 4 yıl içinde enflasyonlar mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız"

-"Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.