Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadınların haklarının teslim edilmesine siyaset üstü baktık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirmesinde elimize su dökecek de yoktur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kadınların haklarının teslim edilmesine siyaset üstü baktık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet... - Son Dakika
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