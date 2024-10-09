Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadınların haklarının teslim edilmesine siyaset üstü baktık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirmesinde elimize su dökecek de yoktur." - ANKARA