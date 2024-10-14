Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik Oligarşinin Yeri Yok - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik Oligarşinin Yeri Yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu törende yaptığı konuşmada, bürokratik oligarşinin devlet anlayışında yeri olmadığını vurguladı. Vatandaşların derdi ile dertlenmenin önemine dikkat çeken Erdoğan, samimiyetle hizmet etmeyi ve adalet ile merhameti devletin temel taşları olarak belirtti. Ayrıca, devlet millet ilişkisini güçlendirmenin gerekliliğini ifade ederek, ihtiyaç sahiplerini bulup destek olmanın önemini dile getirdi.

14.10.2024 15:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşına üstten bakan bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur"

- "Derik Kaymakamımız ile birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

-"Vatandaşa layıkıyla hizmet etmek onların derdine dermen olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki amir için ağır bir misyondur"

-"Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz"

-"İlçelerde devleti temsil eden kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Hizmetten, eksikten, başarıdan sorumlu kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür"

-"Millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Sizlere üstün başarılar diliyorum"

-"Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. İlki adalet diğeri de merhametti. Aynı durumun bugün de geçerlidir. Türkiye'nin hukuk devleti, medeniyetimiz de merhamet medeniyetidir. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa yaptığımız hizmetin anlamı olmaz"

-"Devlet ile millet arasında duvarlar ören devlet ile milleti farklı yere yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize büyük zararları oldu"

-"Devlet vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı gördü. Kadınların baş örtüsü erkeklerin saçı sakalı ile çok uğraştılar"

-"Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bunun bedelini demokrasimiz ödedi"

-"Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor"

-"Vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olanını sizi bulmasını beklemeyip siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız"

-"İhtiyaç sahiplerini bulup derdi ile hemdert olacak, hemhal olacaksınız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Güvenlik, Politika, Derik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik Oligarşinin Yeri Yok - Son Dakika

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