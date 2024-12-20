Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada, ekonomide, terörle mücadelede Allah'ın izni ile biz yine haklı çıkacağız. Geçici sıkıntılar olabilir, kısa vadede bazı sıkıntılar olabilir. Kazanan adalet, insanlık, kardeşlik ve adam gibi adamlık olur. Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." - MARDİN