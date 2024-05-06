Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider bölgesel konuları ele aldı ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.
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6.05.2024 23:18:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile görüştü - Son Dakika
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