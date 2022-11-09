Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yazan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Balık Ayhan, Gelecek Partisi'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yazan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Balık Ayhan, Gelecek Partisi'ne katıldı

09.11.2022 22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmişte şarkı yazan, AK Parti'den 2011'de milletvekili aday adayı olan müzisyen "Balık Ayhan" lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Gelecek Partisi'ne katıldı. Küçükboyacı, parti yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı.

Balık Ayhan olarak tanından Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı'nın siyasette yeni adresi belli oldu. Küçükboyacı Gelecek Partisi'ne katıldı. Ayhan Küçükboyacı parti yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı.

KÜÇÜKBOYACI VE DAVUTOĞLU YAN YANA

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Küçükboyacı ve Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" notunu düştü.

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Balık Ayhan Gelecek Partisi'ne geçti

AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Ayhan Küçükboyacı dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı'dan sert tepki gelmişti. Makaracı, "Bu tarihten itibaren, kendini Roman halkının temsilcisi gibi gösteren Balık Ayhan'ın, Romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz" demişti.

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Balık Ayhan Gelecek Partisi'ne geçti

ERDOĞAN'A ŞARKI YAZMIŞTI

Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını geçmişte sıklıkla dile getiren Küçükboyacı, "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" isimli şarkısını Cumhurbaşkanı için yazdığını söylemişti.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yazan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Balık Ayhan, Gelecek Partisi'ne katıldı - Son Dakika
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