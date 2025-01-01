Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA ve SİHA\'larımız sadece Türkiye semalarında değil 50\'den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor"

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte 2024 yılının son gününde Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Güler cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yıl mesajını Mehmetçiğe dinletti.

Mehmetçiklerin yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni yılın yurtiçinde ve yurtdışında canları pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin bekası için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar diliyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine sunduğu katkılardan onur duyuyorum. Kara, denizde, havada sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz milletimizin iftihar kaynağıdır. Güçlü ordu güçlü Türkiye şiarıyla TSK'mızın her aşanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere taşıdığımız savunma sanayi alanındaki atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'yi küresel ölçekte müessir bir aktör haline getirme hedefimizde insansız uçak sistemleri kritik bir yere sahiptir. TB2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu şimdi AKINCI, AKSUNGUR, TB3, ANKA3ve Kızıl Elma ile sürekli ileriye taşıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden biriyiz. Geçen yıl dünyada en fazla İHA ihracatı yapan ülke olduk. İHA ve SİHA'larımız sadece Türkiye semalarında değil 50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor. Batman 14'ncü İnsansız Uçak Sistemleri üs komuta alanımız vatan savunmasında insansız sistemlere verdiği destek biliniyor. Bölgemizde yaşanan her gelişmede bize bu alana yaptığımız yatırımlarda ne kadar isabetli olduğunu hatırlatmaktadır. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylesin, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yeni miladi yılınızı tebrik ediyorum" dedi.Şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Daha sonra Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, personelin yeni yılını kutladı. Bakan Güler, 2024 yılının çok kapsamlı ve yoğun faaliyetler ile geçtiğini belirterek, "Aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bu süreçte ürettiği çok boyutlu ve etkin politikalar ile stratejik bir aktör haline gelmiştir. Elbette ki ülkemizin artan etkisi ve ordumuzun sorumluluklarının genişlemesi karşısında her zamankinden daha güçlü ve caydırıcı bir savunma yapısına sahip olmak, bizler için hayati önemdedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız, çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru için son bir asrın en etkili ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir." dedi.

"Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin iftihar kaynağıdır"

Bakan Güler, ordunun hudut güvenliğinizden terörle mücadeleye, mavi ve gök Vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından, küresel ölçekte güvenlik ve barışa sunduğu katkılara kadar geniş bir yelpazedeki vazifelerini büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Hava Kuvvetleri'nin ülkenin iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şunları söyledi:

"Şanlı ordumuzun, her alanda etkin olduğu bu dönemde Hava Kuvvetlerimiz de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlenmektedir. Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, üstün yetenekleri haiz personeli, modern teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Hava Kuvvetlerimiz bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız da ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak büyük bir özveriyle görev yapmaktadır."

Batman'daki İHA, SİHA üssünün sınır ötesi operasyonlarda önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Güler, "Nitekim Batman'ın da gururu olan birliğimiz, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde başarıyla icra ettiğimiz sınır ötesi operasyonlara büyük katkılar sağlamıştır. Fedakarlıklarınız ve elde ettiğiniz başarılardan dolayı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımızın siz tüm seçkin mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

"Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkka devam edecek"

Bakan Güler, konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Güler, "Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; terörle mücadelemiz, sınırlarımızın güvenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar azim ve kararlıkla sürecektir. Teröristler için tek kurtuluş yolu, bir an önce silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır. Hava Kuvvetlerimizin etkinliğini devam ettirebilmesi ve gücünü daha da pekiştirmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli artırıyoruz. Bu kapsamda havacılık sanayinde asil milletimizin gururu olan birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Nitekim, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KIZILELMA gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile, 5'inci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir" dedi.

"İHA'larımız pek çok ülke tarafından takdir ediliyor"

İHA'ların artık dünya çapında dikkat çektiğini belirten Bakan Güler, bu sistemlerin terörle mücadelede de önemli olduğunu kaydetti. Türk İHA'larının zorlu coğrafyalarda da yüksek performans ile dünyada Türkiye'yi lider konuma getirdiğini belirten Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Özellikle, yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği İHA'larımız, operasyonel başarılarıyla dünya çapında dikkat çekmekte, pek çok ülke tarafından rağbet ve takdir görmektedir. Bu sistemler, terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında etkin çözümler sunarak ülkemizin güvenlik konseptinde çığır açmış, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlamıştır. En son geçtiğimiz ay Bayraktar TB3'ün, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi de bu sistemlerde ulaştığımız mümtaz seviyeyi ortaya koymaktadır. Öte yandan, Türk İHA'larının zorlu coğrafyalarda ve harekat alanında gösterdiği yüksek performans bizi bu alanda lider ülkelerden biri haline getirmiştir. Bugün, ülkemizin İHA teknolojisi yalnızca güvenlik açısından değil aynı zamanda teknolojik gelişim ve ihracat kapasitesiyle de dikkat çekmektedir. Savunma sanayinde elde ettiği prestijle büyük bir pazar payına sahip olan İHA sektörümüz; hem ekonomimize katkı sağlamakta hem de uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmektedir."

"Silahlarımız ne kadar gelişmiş olursa olsun, onları kullananlar sizlersiniz"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine azim ve kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bakan Güler, "Yerli, milli ve modern bir savunma sanayine sahip olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında, daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini, en yeni teknolojilerle geliştirmek için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz. Şüphesiz başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle ulaştığımız bu üstün seviyeyi, en yukarılara taşımak, yegane hedefimizdir. Bu kapsamda bölgesinin en aktif ve güçlü Hava Kuvvetlerine sahip olan ordumuzun semalardaki hakimiyetinin devamı ve daha üst seviyelere çıkartılması en büyük önceliğimizdir. Envanterimizdeki silah sistemlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun, onları kullanan sizlersiniz. Bu açıdan sizlerin bireysel ve mesleki kabiliyetleri hava gücümüzün etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun bilinciyle sizlerin kendinizi sürekli geliştireceğinize ve Hava Kuvvetlerimize daha nice mümtaz katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri için, yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor, ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Gök Vatanımızın Koruyucusu Kahraman Havacılar, yolunuz ve bahtınız semalar kadar açık olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Güler, Batman programı kapsamında Batman Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Güler, Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve il protokolü tarafından karşılandı. - BATMAN