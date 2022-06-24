Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı

24.06.2022 14:10

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım sağladı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bugün cenaze töreni düzenleniyor. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde

VİNÇLERİN YARDIMIYLA HOPARLÖR SİSTEMLERİ KURULDU

Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde

"HANIM KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE"

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
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