Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener\'e açtığı tüm davaları geri çekti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz bir karara imza atarak geçtiğimiz aylarda Külliye'de misafir ettiği eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Aydın'ın o paylaşımı;

KULİSLER HAREKETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi son dönemlerde hayli hareketli olan siyaset kulislerini daha da hareketlendirdi. Konuşulanlara göre; Akşener önümüzdeki dönemlerde AK Parti saflarında siyaset yapabilir.