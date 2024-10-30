Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e açtığı tüm davaları geri çekti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e açtığı tüm davaları geri çekti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Külliye'de kabul ettiği eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı tüm davalardan feragat etti.

30.10.2024 11:39  Güncelleme: 11:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz bir karara imza atarak geçtiğimiz aylarda Külliye'de misafir ettiği eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Aydın'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e açtığı tüm davaları geri çekti

KULİSLER HAREKETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi son dönemlerde hayli hareketli olan siyaset kulislerini daha da hareketlendirdi. Konuşulanlara göre; Akşener önümüzdeki dönemlerde AK Parti saflarında siyaset yapabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener\'e açtığı tüm davaları geri çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e açtığı tüm davaları geri çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • AHMET YILMAZ:
    Ît iti isirmaz 118 50 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalayan bas kösede 95 30 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    siyaset kurumu hiç bu kadar kalitesiz olmamişti 85 11 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    Akşener en başından beri Truva atıydı zaten ... Tükürdügünü yalamakta çok mahir olan bir başkan ve her u dönüşüne alkış çalan bir seçmen olunca hicbirsey komik olmuyor bu ülkede... 82 13 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    normal vatandaşlara açtıkları ??? 72 13 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    T.C. Devlet Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar buyuk bir şahsiyet olduğuna bir kere daha şahit olduk. Terörüde silip atacak bu topraklardan! 17 65 Yanıtla
  • Mustafa null:
    bu şu demektir meral'e artık meral abla demiyecez meral YENGE DİYECEZ 61 18 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Adam Reis 12 56 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Ben Meral Akşener’in bu yaşında Erdoğan’ın yanında siyaset yapacağını düşünmüyorum. O artık emekli oldu ve yeni bir hayata geçti. Malı mülkü de vardır. Kendisine neden sövdürmek istesin ki ? Erdoğan’da emekli olup artık kendisini eleştirmeyeceği için davalarını çekmiş özetle 16 25 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Bak Bak ? 19 2 Yanıtla
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