Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor

14.05.2022 15:24

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete açılıyor.

Rize ve Artvin, uzun süreden bu yana yapımının bitmesini beklediği havalimanına bugün kavuştu. Havalimanına ilk uçak sabah saatlerinde indi. Öğlen saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların dahil olduğu grup açılış için havalimanına indi. 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

47 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Beğeni toplayan mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

MALİYETİ 1.7 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Havalimanının maliyetinin ise 1.7 milyar TL'yi aştığı hesap ediliyor. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da havalimanının açılışı nedeniyle kalabalık gruba seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize - Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar TL yatırımla tamamlanan havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali , destek üniteleri ve diğer birimleriyle gurur verici bir eser oldu.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

"ŞU ANDA UÇAKLAR BOŞ GİDİP GELİYOR"

Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

"GÜNEYSU MİLLET BAHÇESİ'Nİ YIL SONUNA KADAR HİZMETE SUNACAĞIZ"

Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası getirecek İyidere Lojistik Limanı'nı da yapıyoruz.

Dünyada sadece 5 örneği var! Kurdeleler kesildi, Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı

"ARTIK KİMSENİN SAĞLIK İÇİN BAŞKA ŞEHİRLERE GİTMESİNE GEREK KALMADI"

Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt yatak kapasitesini 3 bin 600'e ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 680 milyon TL kaynakla destek olduk. 10'u hastane olmak üzere 16 sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine barajları gerdanlıklar gibi taktık. Yusufeli Barajı'nda da su tutma aşamasına kadar geldik. Yaptığımız yatırımlarla bölgemizdeki yaşam seviyesini Batı'daki şehirlerimiz seviyesine getirdik. Hatta onların da önlerine geçirdik. Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık ve geçim için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadı.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI TOHUMLARINI BÜNYEMİZE EKMEK İSTEYENLERE RAĞMEN BAŞARACAĞIZ"

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla gece gündüz 100. yıl hedeflerimiz için çalışıyoruz. Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Teneke gürültüsünden öte önemi olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların gerçek yüzlerini en iyi siz biliyorsunuz."

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Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor - Son Dakika
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