Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz"

-"Geçmişte şu sıkıntı da vardı: Eee Güneydoğu ve Doğu'ya hocalarımız ne ile gidecek? Otobüsle mi gitsin, herkeste otomobil de yok. Şimdi 59 havalimanına çıktık. Hocalarımız uçağa binip Kars'a, Muş'a gidebiliyor. Burada da sıkıntı kalmadı. Varsa ufkunuz bu işi başarırsınız, yoksa yaya kalırsınız"

-"İktisatçı hocalar 'Türkiye altyapısını bitirdi, geleceği aydınlık' tespitini yapmışlar. Biz de dedik ki bu tespiti bizler de yaptığımız için şu anda başarılıyız"

-"Bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz"

-"Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Ama şimdi 2 sismik araştırma gemisi, 5 sondaj gemimiz var. Daha iyi olacak. Daha güçlü olarak bu yola devam edeceğiz"

-"Kılık kıyafet baskılarından ideolojik kavgalara kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak ve okula sokmamak gibi uygulamalara tabi tuttular"

-"Benim kızlarım İmam Hatip'te okudu ama ben kızımı ne yazık ki İmam Hatip'ten almak durumunda kaldım, bir arkadaşımın müdür olduğu İmam Hatip'e farklı bir şehre göndermek durumunda kaldım"

-"Hocalarımızın arasında başörtülüler var, öğrencilerimiz arasında da var. Asıl özgürlük budur beyler... Diyorlar ki hak ve özgürlük... Tekme tokat dışarı attınız. Kendi genel başkan yardımcın ikna odalarında yavrularımızın başörtülerini çıkararak aldılar. Bunları gördük"

-"Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Mevcut yüksek öğretim yurtları ihtiyaçlara cevap veremiyor diye bağırıp durdular. 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara cevap verebilir haldeyiz, talep yok. Bu noktaya geldik. Biri bir yılda bu sorunu çözerim diyordu. Hayatınız yalan"

-"Çünkü yasal düzenlemeye ihtiyaç yok ki. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken çıktı 'yasal düzenleme yapalım' dedi. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu işler aşıldı artık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.