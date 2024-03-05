Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, önemli konuları ele almak üzere bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki lider, Filistin-İsrail sorunu, bölgesel istikrar ve işbirliği gibi konuları ele alırken, Türkiye ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımları da değerlendirdi.

05.03.2024 22:16  Güncelleme: 22:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ortak basın toplantısı düzenledi

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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