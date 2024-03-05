Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

İran Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardımlar için ABD'ye baskı yapılmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirtti. Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının acil bir adım olduğunu ifade etti.