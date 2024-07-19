Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıldız Sarayı'nda 6 yıl süren restorasyon tamamlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Burası asla sıradan bir eser, sıradan bir yapı değil. Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir"

"Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbul'umuzun tarihi kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum"

"Ecdadın emanetlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz"