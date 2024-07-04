Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu 40 bin masumun hayatını kaybettiğini belirterek, "Yıkıma son vermek için İsrail'in durdurulması kalıcı ateşkese zorlanması lazım. Bunun için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekiyor" dedi. - ASTANA